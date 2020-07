Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.07.2020 gegen 12:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Dinglerstraße SV: Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bismarckstraße in Richtung Dinglerstraße, um nach rechts in diese einzubiegen. An der Einmündung hielt der Mann bei Rotlicht, ohne von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, bei freier Fahrt nach rechts abzubiegen (grüner Rechtsabbiegerpfeil). Als ein hinter ihm stehender Verkehrsteilnehmer deshalb hupte, fuhr der 79-Jährige los, ohne auf einen jetzt herannahenden Pkw in der Dinglerstraße zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 63-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

