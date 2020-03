Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto innerhalb einer Woche zweimal zerkratzt

Pirmasens (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 17:00 und 07:30 Uhr, wurde in der Luisenstraße bereits zum 2. Mal innerhalb einer Woche ein Hyundai I30 zerkratzt. Nachdem zuerst die Beifahrerseite zerkratzt worden war, wurde dieses Mal die Fahrerseite in Mitleidenschaft gezogen. In beiden Fällen wird die Schadenshöhe auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen g-macht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

