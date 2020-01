Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am 29.1.2020, gegen 13.00 Uhr, wurde einer Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Hauptstraße ihre Geldbörse entwendet. Diese war in einem angrenzenden Büro abgelegt. Die Geldbörse wurde am gleichen Tage wieder aufgefunden, wobei 35 Euro Bargeld fehlten. Im Tatverdacht steht eine Frau, ca. 20-30 Jahre alt, 170 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkle Kleidung, führte eine rote Papiertasche mit. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.

