Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 15.11.2019 gegen 19:00 Uhr wurde ein 76-jähriger Mann, der zu Fuß in der Rosengartenstraße in Richtung Heilig-Kreuz-Kirche unterwegs war, von drei Frauen und einem Mann angehalten und in ein Gespräch verwickelt. Während sich die ganze Zeit nur der Mann mit dem 76-Jährigen unterhielt, ging die Gruppe weiter in Richtung Heilig-Kreuz-Kirche. Hierbei war der Mann ständig von den Personen umringt bzw. umgeben. Die Frauen sprachen kein einziges Wort. Im Bereich Bleicherstraße trennten sich die Personen von dem Mann. Zuhause stellte der 76-Jährige dann fest, dass ihm aus seiner rechten Hosentasche die Geldbörse entwendet worden war. In dieser befanden sich diverse persönliche Dokumente, jedoch nur ein Kleinbetrag an Bargeld.

Personenbeschreibung: Die Frauen trugen helle Kleidung, der Mann trug einen dunklen Parka und sprach pfälzischen Dialekt. Mehr konnte der Geschädigte aufgrund der herrschenden Dunkelheit und der spärlichen Beleuchtung im Bereich der Örtlichkeit nicht mitteilen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

