Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hauensteiner Bonifatiusstraße einen ordnungsgemäß angestellten OPEL Zafira. Der linke Außenspiegel und der linke vordere Kotflügel wurden in Mitleidenschaft gezogen, wobei Sachschaden von mindestens 1200 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Dahn unter 06391 9160

