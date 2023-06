Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Jugendfeuerwehren Brachthausen und Wirme erlebten spannendes Wochenende

Kirchhundem (ots)

Dieses Wochenende fand das Berufsfeuerwehrwochenende der Jugendfeuerwehrgruppen aus Brachthausen und Wirme statt. Vier Ausbilder und mehrere Helfer organisierten für die sechs Jungs und sechs Mädels im Alter von 10 bis 18 Jahren ein durchaus spannendes Wochenendprogramm. Gestartet wurde am Freitag um 17:00 Uhr und endete am Sonntag Mittag. Bei bestem Wetter wurden zahlreiche Einsätze wie z.B. Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr und Unfälle mit eingeklemmten Personen simuliert. In Summe wurden 13 Einsätze abgearbeitet wie bei einer Berufsfeuerwehr. Auch mitten in der Nacht musste das Schlafquartier im Feuerwehrhaus Wirme für kleinere Einsätze verlassen werden. Am Samstag wurde dem DLRG auf der Bigge ein Besuch abgestattet. Zusammen mit dem DLRG Ortsverband Lennestadt und Oberhundem konnte eine kurze Bootsfahrt unternommen werden. Die zwölf Jugendlichen zeigten sich zufrieden und fragten direkt nach einem weiteren Wochenende dieser Art. Ein großer Dank gilt den Betreuern und Helfern für die aufwändige Organisation eines solchen Wochenendes. Bei beiden Jugendfeuerwehrgruppen sind weitere interessierte Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren herzlich willkommen.

