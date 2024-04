Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Containerbrand am Taubenweg

Werne (ots)

Am Freitagnachmittag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug 1 Mitte um 17:19 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - brennt Müllcontainer // Container steht an einem Wohngebäude" in den Tauben weg in Werne Mitte alarmiert. Bei Eintreffen war das Feuer mit einem Gartenschlauch bereits gelöscht worden. Ein Trupp nahm zur Kontrolle des Containers die Wärmebildkamera vor, um den Container auf Glutnester zu kontrollieren. Ebenfalls wurden noch warme Stellen im Container mit dem vorhandenen Gartenschlauch gekühlt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 17:45 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell