Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Lamm im Stromzaun gefangen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Dienstagmorgen um 9:12 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer Tierrettung in die Straße Butenlandwehr in Werne alarmiert. Der Text auf dem digitalem Meldeempfänger lautete: "TH_1 - Lamm im Stromzaun gefangen". Aufmerksame Passanten hatten ein sichtlich hilfloses Lamm bemerkt, welches sich mit dem Kopf in einem Elektrozaun einer Weide verfangen hatte. Aufgrund der engen Maschen, die sich um dem Kopf verfangen hatten, und der Stromschläge konnte es sich nicht mehr selbstständig befreien. Schnell wurde das Tier durch einen Feuerwehrmann festgehalten, damit sich die Schlinge nicht weiter verengte. Parallel wurde versucht mit der kurzfristig hinzugekommenen Eigentümerin den Strom vom Weidezaun zu nehmen. Noch bevor der Strom abgeschaltet wurde, konnte der kleine Schafbock aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach einer kurzen Kontrolle konnte der junge Schafsbock unverletzt auf die Weide entlassen werden. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF-20-1, 1-RW-1]. Der Einsatz konnte der Rettungsleitstelle in Unna um 9:30 Uhr als beendet gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell