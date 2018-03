FW-PL: OT-Eiringhausen. Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Feuerwehr löschte Fahrzeugbrand

1 weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots) - Gegen 12:50 Uhr rückte am heutigen Donnerstagmittag die Plettenberger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in der Affelner Straße aus. Eine PKW-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug von der Hallenschule losgefahren, als nach kurzer Fahrt plötzlich Flammen aus dem Bereich der Motorhaube schlugen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Motorraum bereits in ganzer Ausdehnung. Mit einem Löschrohr unter Atemschutz konnte der Brand kurzerhand von den Wehrleuten abgelöscht werden. Anschließend mussten noch auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen werden, bevor das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt wurde. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Zur Sachschadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Verletzt wurde niemand.

