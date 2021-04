Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Schlussmeldung zum Strohballenbrand in Gelsenkirchen-Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Der Einsatz am Fünfhäuserweg in Gelsenkirchen Scholven ist beendet. Um 16:16 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Im Tagesverlauf hatten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brandwache auf dem landwirtschaftlichen Anwesen gehalten. Ein Kettenbagger hatte die Bleche der ehemaligen Rundhalle abgetragen und so den Zugang zu den brennenden und glühenden Strohresten geschaffen. Nach rund 17 Stunden endete somit der Einsatz für die letzten Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei Gelsenkirchen.

