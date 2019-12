FW-Dorsten: +++ Windböen sorgten für Einsätze +++

Feuerwehr Dorsten

Seit dem gestrigen Abend warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch im Kreis Recklinghausen vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Glücklicherweise gab es in unserem Stadtgebiet nur wenige Einsätze.

Ein Einsatz auf der Fürst-Leopold-Allee beschäftige die Kollegen der hauptamtlichen Wache am gestrigen Abend allerdings über Stunden. Aufgrund von Sandstrahlarbeiten am ehemaligen Förderturm ist dieser derzeit eingehüllt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich ein Teil der Plane gelöst. Durch heftige Windböen wurden immer weitere Flächen freigelegt. Da die Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr keinen endgültigen Erfolg brachten, musste die Straße durch ein Verkehrssicherungsunternehmen vollständig gesperrt werden. Die Sperrung hält zurzeit noch an. Während der Maßnahmen auf der Fürst-Leopold-Allee kam es noch zu zwei weiteren Sturmeinsätzen. Sie wurden durch die Löschzüge Wulfen und Hervest Dorf abgearbeitet.

Die Wetterlage hat sich zunächst weitestgehend beruhigt. Der Deutsche Wetterdienst hat allerdings eine aktuelle amtliche Wetterwarnung für die Nacht zum Montag ausgegeben. (DH)

