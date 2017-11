FW-DT: Brennende Acetylenflasche - Einsatz beendet

Detmold (ots) - Nach fast 22 Stunden konnte heute gegen 13:30 der Einsatz in der Ohmstraße abgeschlossen werden. Gegen 12:30 traf das Fahrzeug mit dem Spezialbehälter aus Lübeck an der Einsatzstelle ein. Nach einer Bewertung der Situation mit dem Spezialisten wurde die Acetylenflasche in den Behälter geladen und für den Transport nach Lübeck vorbereitet. In dem Lübecker Unternehmen wird die Flasche dann ordnungsgemäß in ihre Bestandteile zerlegt.

Neben den Kräften der Feuerwehr Detmold, war auch das DRK Ortsverband Detmold mit der Versorgungseinheit und einem RTW, sowie der Kreis Lippe mit einem Abrollbehälter Aufenthalt Ort.

