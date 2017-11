BPOLI-KN: Bahnhof Friedrichshafen Stadt: Frau beißt Bundespolizisten in den Arm

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Eine 29-jährige Frau wurde gestern gegen 15:30 Uhr von zwei Bundespolizisten im Bahnhof Friedrichshafen Stadt kontrolliert, nachdem sie zuvor mit einem Zug aus Lindau angereist war, ohne dabei im Besitz eines gültigen Fahrscheins gewesen zu sein. Das hatte jedenfalls eine Zugbegleiterin festgestellt, die von der Frau schon während der Fahrscheinkontrolle beleidigt und bedroht worden sein soll.

Da die tatverdächtige Frau sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen konnte, sollte sie zum Bundespolizeirevier im Bahnhof gebracht werden. Dagegen wehrte sich die Beschuldigte, indem sie nach den Beamten trat. Plötzlich biss die renitente Dame einem der Bundespolizisten in den Oberarm. Der Gebissene, der einen recht dicken Pullover trug, wurde dadurch leicht verletzt, blieb aber letztlich dienstfähig. Der Frau wurden nun natürlich Handschellen angelegt. Zahlreiche Reisende im Bahnhof sind Zeugen des tumultartigen Geschehens geworden.

Die Frau wurde im Anschluss an die Personalienfeststellung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Noch im Rettungswagen schlug und spuckte sie nach den sie begleitenden Bundespolizisten und Rettungskräften. Die Frau wurde stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Christian Werle

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell