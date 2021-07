Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 29-Jährige sexuell belästigt

Öhringen (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann hat am gestrigen Mittwochmittag (28.07.2021) eine 29-Jährige am Öhringer Hauptbahnhof sexuell belästigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der syrische Staatsangehörige gegen 15:20 Uhr am Bahnsteig 2 auf eine Bank zu der 29-Jährige gesetzt und diese gegen ihren Willen unsittlich am Oberschenkel berührt haben. Im Anschluss entfernte sich die Geschädigte offenbar von dem Mann, stieg in eine Stadtbahn S4 in Richtung Heilbronn und informierte telefonisch die Polizei über den Vorfall. Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte den im Hohenlohekreis wohnhaften Tatverdächtigen daraufhin noch am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen den bereits polizeibekannten Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Vorfall am Öhringer Bahnhof soll von zwei männlichen Zeugen beobachtet worden sein, welche gebeten werden, sich unter der Rufnummer +4971318882600 bei dem ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn zu melden.

