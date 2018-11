BPOLI S: Bundespolizei ermittelt 37-jährigen Tatverdächtigen: Nachtrag zur Pressemitteilung "Sexuelle Belästigung in der Stadtbahn" vom 28.11.2018

Auerbach/Mosbach (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (27.11.2018) gegen 17:00 Uhr eine 18-Jährige in einer Stadtbahn der Linie S1 in Richtung Mosbach sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zu Folge suchte der Unbekannte fortlaufend das Gespräch mit der jungen Reisenden. Hierbei soll er ihr zudem an das Knie und den Arm gefasst haben. Mehrere Zeugenhinweise sowie intensive Ermittlungen des Bundespolizeireviers Heilbronn führten auf die Spur des polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen. Der im Neckar-Odenwald-Kreis wohnende 37-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Bundespolizeirevier Heilbronn

Dieter Natterer

Telefon: 07131 / 888260 - 31

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell