BPOLI S: Unbekannte erlauben sich Maischerz am Bahnhof Geislingen West

Geislingen (ots) - Bislang unbekannte Personen haben sich am Montagabend (30.04.2018) gegen 20:30 Uhr offenbar einen Maischerz am Bahnhof in Geislingen West erlaubt und so für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt. Sie verunreinigten zunächst den Bahnsteig 103 mit Eiern, Mehl und Toilettenpapier. Zudem warfen sie Mehlpackungen und Toilettenpapier ins Gleis. Der Lokführer eines Intercityexpresses in Richtung Stuttgart verspürte bei der Durchfahrt einen leichten Schlag, weshalb er die Bundespolizei alarmierte. Bei einer Absuche des Gleisbereichs durch Kräfte des Bundespolizeireviers Ulm wurden die Gegenstände aufgefunden. Durch den Vorfall war es notwendig die Gleise in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:11 Uhr polizeilich zu sperren. Hinweise zu den unbekannten Personen werden unter der Telefonnummer +49731140870 entgegengenommen.

