FW-F: Ein Fassadenkletterer erreicht das Dach eines Hochhauses im Bahnhofsviertel

Als die Rettungskräfte nach Alarmierung um 12:00 Uhr vor dem Gebäude eintrafen, war der Kletterer bereits fast 100 mtr. hoch geklettert, etwa 2/3 der Gesamthöhe des Gebäudes. Die Spezialkräfte der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr fuhren sofort auf das Dach des Hochhauses und installierten ihre Ausrüstung zum Abseilen der eigenen Kräfte und Sichern des Kletterers. Der Kletterer war aber inzwischen weiter aufwärts geklettert und erreichte just das Dach, als die Einsatzkräfte der HÖRG sich zu ihm abseilen wollten. Der Mann wurde von der Polizei in Empfang und in Gewahrsam genommen, zwecks Ermittlung von Personalien und Erstellung einer Anzeige. Die Kräfte der HÖRG konnten den Einsatz unverrichteter Dinge wieder beenden.

