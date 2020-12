Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main - Pressetermin von Ordnungsamt, Kampfmittelräumdienst des RP Darmstadt, Feuerwehr, Polizei und Gesundheitsamt.

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Wie den Medien bereits bekannt ist, wird am Sonntag, 06. Dezember 2020 im Gallusviertel eine 500 kg-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft. Im Anschluss an einer erfolgreichen Bombenentschärfung stehen Ansprechpartner der vorgenannten Behörden, am Fundort der Bombe (Kleyerstraße, Baustellenzufahrt Höhe H.-Nr. 92), für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung. Beginn wird etwa 30 bis 45 Minuten nach Freigabe des Gefahrenbereichs sein. Während der Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen informieren Feuerwehr und Polizei über deren Twitterkanäle zur aktuellen Lage. Medienvertreter können die einzelnen Pressesprecher darüber hinaus wie folgt telefonisch erreichen: Feuerwehr Frankfurt am Main Telefon-Nummer: 069/212 726 309. Regierungspräsidium Darmstadt Mobilnummer: 0176/53 42 79 50. Polizeipräsidium Frankfurt am Main Mobilnummer: 0173/65 97 906. Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt im Evakuierungsbereich ab 08:00 Uhr nicht mehr gestattet ist. Der Evakuierungsbereich ist unter folgendem Link einsehbar: https://arcg.is/19SKqT Eine Berichterstattung aus der Betreuungsstelle ist im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich.

