Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in einem Sanierungshaus

Frankfurt am Main - Nied (ots)

(am) Ein Feuer im Keller eines im Umbau befindlichen Gebäudes beschäftigte die Feuerwehr Frankfurt am Sonntagabend (30.08.2020). Gegen 17:45 Uhr wurde der Leitstelle über Notruf 112 eine Rauchentwicklung auf einem Grundstück am Denisweg gemeldet. In dem etwa 80 Quadratmeter großen, eingeschossigen Gebäude auf dem Grundstück, brannte Unrat im Keller. Nach rund 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle und nach weiteren 30 Minuten gelöscht.

Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Griesheim sowie die Berufsfeuerwehr mit rund 25 Einsatzkräften. Über den entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

