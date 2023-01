Feuerwehr Köln

FW Köln: Schwerverletzter nach Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Köln (ots)

Nach einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW auf der Aachener Straße in Lindenthal musste am Nachmittag ein schwerverletzter Mann aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Um 14:46 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Köln über einen Unfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in Lindenthal auf der Aachener Straße in Höhe der Oskar-Jäger-Straße informiert. Da in den Notrufen über eine reglose Person im Auto berichtet wurde, alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr umgehend Einsatzkräfte für das Einsatzszenario "Person eingeklemmt". Die Besatzung eines zufällig vorüberfahrenden Krankenwagens leistete "Erste-Hilfe". Die ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdient trafen bereits sechs Minuten nach dem ersten Notruf an der Einsatzstelle ein.

Aufgrund der Schwere des Unfallereignisses musste die Person besonders schonend aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Rahmen der dazu notwendigen technischen Rettungsmaßnahmen wurde auch das Dach des PKW mit hydraulischen Geräten entfernt. Nach etwa zwanzig Minuten konnte die schwerverletzte Person in den Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus der Maximalversorgung gebracht werden.

Der Einsatz konnte um 15:45 Uhr beendet werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 36 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz.

