FW-BN: Die Bonner Feuerwehr auf dem Brüser Berg im Einsatz

Berlin (ots) - Deutschlands Gasreserven sind weitaus nicht so umfangreich, wie sie sein sollten: „Die Gasspeicher sind nicht voll, sie sind bei 42 Prozent. Wir sind nicht so gut gefüllt wie in Vorjahren und da war russisches Gas kein Problem“, sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, heute in der ...

