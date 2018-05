FW-BN: Küchenbrand - schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Brandausbreitung

Bonn (ots) - Bonn- Kessenich, Markusstr. , Samstag,05.05.2018, 15:52 Uhr Am frühen Samstagnachmittag erreichte die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst über Notruf die Meldung über ein Brandereignis auf der Markusstraße, im Stadtteil Bonn- Kessenich.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in der Küche einer Erdgeschosswohnung. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die betroffenen Personen wurden vom städtischen Rettungsdienst in Augenschein genommen, ein Transport zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Brand selbst wurde mit einem Einsatztrupp unter Vornahme eines Löschrohres gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung auf die gesamte Wohnungseinheit verhindert werden. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Thorsten Heck

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell