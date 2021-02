Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Höhenretter der Feuerwehr Oberhausen unterstützen Kollegen der Feuerwehr Emmerich.

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden heute, am 22.02.2021 die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Oberhausen alarmiert. In Emmerich (Kreis Kleve) gestaltete sich die Rettung einer Person aus einem Wohnhaus problematisch. Da die Person nicht über das Treppenhaus transportiert werden konnte, musste die Person mit der Drehleiter in einer Schleifkorbtrage gerettet werden. Hierbei bereiteten die Höhenretter die Sicherung der Person vor und begleiteten diese während der Rettung an der Schleifkorbtrage. 7 Einsatzkräfte waren für ca. 2 Stunden vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell