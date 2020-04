Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Frau bei Zimmerbrand schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand auf der Taunusstraße im Ortsteil Tackenberg wurde am Dienstagabend eine Frau schwer verletzt. Um 21:20 Uhr meldete eine Anruferin über Notruf, dass sie aus einer Wohnung auf der Taunusstraße Rauch sehen würde. Ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, konnte nicht genau ermittelt werden. Die Leitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuerwache 2. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung der Anruferin. In einer Erdgeschosswohnung eines zweieinhalbgeschossigen Wohngebäudes brannte ein Zimmer in voller Ausdehnung. Sofort leitete der Einsatzleiter einen Innenangriff über den Treppenraum ein. Die vorgehenden Einsatzkräfte fanden auf dem Balkon der betreffenden Wohnung eine weibliche Person mit schweren Verletzungen. Sofort leiteten die Brandschützer eine Menschenrettung ein. Nach der rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort wurde die Frau in ein Krankenhaus transportiert. Die restlichen fünf Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten. Sie wurden nicht verletzt. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung konnte schnell gelöscht werden. Nach der Entrauchung des Gebäudes konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte über eine Stunde im Einsatz. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

