Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Parallele Einsätze in der Nacht

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim nahezu zeitgleich zwei Brandereignisse in Wohngebäuden gemeldet. Um 23.53 Uhr meldeten Anwohner eine leichte Rauchentwicklung, sowie deutlich wahrnehmbaren Brandgeruch im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bruchstraße. Die Leitstelle entsandte daraufhin den Löschzug der Feuerwache Broich und den Führungsdienst zur angegebenen Adresse. Vor Ort konnte ein schmorender Sicherungskasten im Keller als Ursache festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde die Elektroverteilung mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle konnte kurz darauf an einen Mitarbeiter des Energieversorgerunternehmens übergeben werden, der die Einrichtung stromlos schaltete. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 30 Minuten beendet. Parallel zur o.g. Meldung kam es an der Kreuzfeldstraße um 23.54 Uhr zu einem Schornsteinbrand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Kamin. Die Wohnung im Obergeschoss war leicht verraucht. Durch die Feuerwehr wurde der Kamin mit speziellem Werkzeug aus dem Korb der Drehleiter heraus gekehrt. Ein weiterer Trupp kontrollierte die Wohnung im Obergeschoss, auch in Hinblick auf erhöhte CO Konzentrationen. Die Wohnung konnte nach Abschluss der Maßnahmen an die Bewohner übergeben werden, die bei dem Einsatz glücklicherweise unverletzt blieben. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache 2, sowie ein weiterer Führungsdienst. Gegen 1.30 Uhr waren auch hier die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und alle Kräfte der Feuerwehr Mülheim wieder einsatzbereit. (MBö)

