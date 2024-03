Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz in einer Gaststätte

Mönchengladbach-Gladbach, 17.03.2024, 19:14 Uhr, Lüpertzender Straße (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr über den Notruf zu einem Einsatz in einer Gaststätte in der Lüpertzender Straße alarmiert. Ein Entstehungsbrand an einem Gasherd breitete sich aus.

Direkt nach dem Eintreffen schufen die Einsatzkräfte eine Abluftöffnung und unterbrachen die Gaszufuhr, um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Anschließend löschte die Feuerwehr erfolgreich den Brand und belüftete die Gaststätte, um eine explosionsfähige Atmosphäre zu vermeiden. Das Personal wurde notfallmedizinisch versorgt und blieb unverletzt vor Ort.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Gaststätte mithilfe eines Hochleistungslüfters von den Rauchgasen befreit. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Lüpertzender Straße vollständig gesperrt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

