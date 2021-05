Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand im Küchenbereich

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Holt, 03.05.2021, 13:21 Uhr, Engelsholt (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Küche in einem Zweifamilienhaus alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen Brand im Küchenbereich vor, der bereits das gesamte Erdgeschoß stark verraucht hatte. Den Brand konnte ein Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte mit einem C-Strahlrohr schnell löschen. Der Brandrauch wurde danach mit einem Belüftungsgerät aus dem Erdgeschoß entfernt. Dennoch verrußte der Küchen und Wohnbereich im Erdgeschoß so stark, dass er unbewohnbar ist. Die Eigentümer wurden nicht verletzt. Sie bemerkten den Brand frühzeitig durch Rauchwarnmelder im Wohnbereich und verließen das Haus.

Die Feuerwehr rät dazu, akkubetriebene Elektrogeräte während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell