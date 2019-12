Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Auch ein Tannenbaum kann explodieren

Mönchengladbach (ots)

Auch ein Tannenbaum kann explodieren

Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit der Lichter und Kerzen. Gerade der Umgang mit offenem Feuer, aber auch eine fahrlässige Handhabung elektrischer Lichterketten können zu Unfällen mit weitreichenden Folgen führen. Damit es nicht soweit kommt, an dieser Stelle einige Tipps der Feuerwehr Mönchengladbach:

- Advents- und Weihnachtsdekorationen mit brennenden Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen.

- Bewahren Sie in Haushalten mit Kindern Streichhölzer und Feuerzeuge an einem sicheren Ort auf.

- Kaufen Sie Ihren Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Fest. Achten Sie darauf, dass er nicht nadelt. Bewahren Sie ihn bis zum Fest so lange wie möglich im Freien auf.

- Sorgen Sie beim Aufstellen des Baumes für einen festen und sicheren Stand.

- Stellen Sie den Weihnachtsbaum nicht in der Nähe von wärmestrahlenden Geräten wie Ofen, Heizkörper, Heizlüfter etc. auf.

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu leicht brennbaren Einrichtungsgegenständen.

- Verzichten Sie auf Wachskerzen und verwenden Sie am besten elektrische Weihnachtsbeleuchtung mit Prüfsiegel (z.B. TÜV, GS, VdS).

Wenn Sie Wachskerzen verwenden, bringen Sie diese nicht unmittelbar unter einem Ast an. Achten Sie auf intakte Kerzenhalter und Kugelgelenke. Zünden Sie die Wachskerzen an der Spitze des Baumes zuerst an. Löschen Sie die Kerzen von unten nach oben.

- Achten Sie darauf, dass glühende Teile von Wunderkerzen nicht mit brennbaren Gegenständen in Berührung kommen.

- Vermeiden Sie brennbaren Advents- oder Weihnachtsschmuck wie z.B. brennbare Kerzenhalter.

- Wickeln Sie Papiergirlanden und andere Dekorationsmaterialien nicht um elektrische Glühlampen.

- Trockene, dürre Tannenbäume brennen wie Zunder. Das Feuer verbreitet sich "explosionsartig". Ist der Baum erst mal trocken, keinesfalls Kerzen anzünden.

- Sorgen Sie vor, indem Sie für alle Fälle ein geeignetes Löschmittel bereitstellen z.B. einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher.

- Verstellen Sie nicht die Fluchtwege wie Türen und Fenster.

- Alarmieren Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr - Notruf 112. Bewahren Sie Ruhe, verlassen Sie den Brandraum, schließen Sie die Türe, warnen Sie die Nachbarn und weisen Sie die Feuerwehr ein.

Ihre Feuerwehr Mönchengladbach wünscht Ihnen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest!

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Unfall kommen: 112 - Ihre Feuerwehr. Hilfe aus einer Hand. Schnell und qualifiziert.

