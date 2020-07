Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Lkw verursacht fünf Kilometer lange Ölspur - Feuerwehr beseitigt Gefahr im Berufsverkehr

Düsseldorf (ots)

Montag, 13. Juli 2020, 8.29 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf Ein Autotransporter hat bei seiner Fahrt von der Bundesautobahn 52 nach Düsseldorf Flingern auf einer Strecke von rund fünf Kilometern großen Mengen Motoröl verloren. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit bis zu 19 Einsatzkräften über drei Stunden mit der Beseitigung der Gefahrenstellen beseitigt. Im Berufsverkehr kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen in und um Düsseldorf herum.

Über die Polizei erhielt die Leitstelle Feuerwehr Düsseldorf am Montagmorgen die Meldung über eine längere Ölspur im Stadtgebiet. Nach den ersten Erkenntnissen vom Brehmplatz - dort wurde die Verschmutzung das erste Mal gemeldet -erstreckte sich die rund fünf Kilometer lange Betriebsmittelspur vom Nördlichen Zubringern in Richtung Mörsenbroicher Ei, über die Brehmstraße zur Dorotheenstraße, Kettwiger Straße und stoppte am Höherweg. Hier konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zusammen den Verursacher der Fahrbahnverschmutzung ausfindig machen. Ein Lkw-Autotransporter - beladen mit Pkw - hatte aus ungeklärter Ursache großen Mengen Motoröl verloren. Vor allem in den Kreuzungsbereichen mit Ampeln waren teilweise Pfützen auf der Fahrbahn entstanden.

Mit sechs Einsatzfahrzeugen und insgesamt 19 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und des Umweltschutzzuges der Freiwilligen Feuerwehr wurden insgesamt 1.400 Kilogramm Ölbindemittel aufgebracht und in die Fahrbahn eingearbeitet. Um im Berufsverkehr sicher arbeiten zu können, musste stellenweise eine Fahrspur komplett gesperrt werden. Hierbei unterstützte die Polizei Düsseldorf. Für die anschließende Entsorgung des Bindemittels setzte die Stadt mehrere Kehrmaschinen ein. Gegen 11.30 Uhr konnten dann die letzten Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf

Pressesprecher

Christopher Schuster

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: christopher.schuster@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell