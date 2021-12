Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 01.12.2021 - Feuermeldung in Dortmund Mitte. Technischer Defekt auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt.

Dortmund (ots)

Brandmeldeanlage des größten Weihnachtsbaums wegen eines technischen Defekts ausgelöst. Großes Kräfteaufgebot der Dortmunder Feuerwehr, glücklicherweise entsteht kein Schaden. Gegen 18:15 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst durch eine automatische Feuermeldung auf den Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt gerufen. Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt hatte die Brandmeldeanlage des größten Weihnachtsbaums ausgelöst. Mit der Brandmeldeanlage ist eine automatische Sprühflutanlage verbunden, die im Ernstfall ein entstehendes Feuer im Baum sofort bekämpfen kann. Aufgrund der Besonderheit des "Objektes" und der zu erwartenden großen Anzahl von Besuchern wurde durch die Einsatzleitstelle direkt ein großes Kräfteaufgebot entsandt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle hatte die Sprühflutanlage ausgelöst und flutete den Baum mit einer großen Menge Löschwasser. Ein sofort eingesetzter Trupp konnte im Baum und darum herum glücklicherweise keinen Brand oder eine Rauchentwicklung feststellen. So konnte die Anlage zeitnah abgestellt werden. Da eine enorme Menge Löschwasser freigesetzt wurde, mussten die umliegenden Geschäftshäuser und Tiefgaragen auf Wassereintritt überprüft werden, auch hier konnte glücklicherweise kein Schaden festgestellt werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Ordnungsdienst des Marktes übergeben und die Einsatzkräfte rückten wieder ein. Im Einsatz waren 31 Kräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving), sowie des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell