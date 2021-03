Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 06.03.21 Garagenbrand in Oestrich, Brandrauch zieht Wohnhaus in Mitleidenschaft

Dortmund (ots)

Dortmund Oestrich: Gegen 02.00 Uhr wurde die Feuerwehr in die Castroper Straße alarmiert. In einer Garage, die unter einem dreigeschossigen Wohnhaus lag und eine bauliche Verbindung hatte, ereignete sich ein Brand in voller Ausdehnung. Der Brandrauch dehnte sich somit auf das gesamte Wohngebäude aus. Die Feuerwehr rettete zwei Personen über eine Drehleiter und führte weitere Personen über den Treppenraum ins Freie. Insgesamt sind 16 Personen vorübergehend in einem Betreuungsbus untergebracht worden. Die Einsatzkräfte löschten den Brand unter Atemschutz und führten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Nach Untersuchung der Hausbewohner durch den Rettungsdienst mussten vier Personen in Krankenhäuser transportiert werden. Des weiteren verletzte sich während des Einsatzes ein Feuerwehrmann. Die Versorgungsunternehmen für Gas und Strom überprüften die Versorgungsleitungen. Da das Wohnhaus nach dem Brandereignis für unbewohnbar erklärt wurde, konnten die Hausbewohner nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren und wurden anderweitig untergebracht. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Es waren die Einheiten der Feuerwache 9 (Mengede), Feuerwache5 (Marten) und die Freiwilligen Feuerwehren Bodelschwingh und Mengede sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

