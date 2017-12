Dortmund (ots) - Bei einem Wohnungsbrand am Samstagnachmittag kam trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr für eine Frau jede Hilfe zu spät.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Wohnungsbrand in der Mansfeldstraße in Dortmund-Scharnhorst. Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache 6 waren bereits drei Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Sofort wurden zwei Trupps mit Atemschutzgeräten zur Menschenrettung in die Brandwohnung geschickt. Eine Frau wurde in der Wohnung bewusstlos aufgefunden und sofort ins Freie gebracht. Durch die herbeigerufene Notärztin konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Bei einer anschließenden Suche wurden keine weiteren Personen in der Wohnung gefunden. Eine Katze wurde von den Einsatzkräften gerettet und mit Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig konnte ein Trupp mit Atemschutz und Strahlrohr das Feuer bekämpfen. Nachdem das Feuer gelöscht war wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Die verletzte Katze wurde mit einem Tiertransportwagen der Feuerwehr zu einem Tierarzt gebracht.

Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst), 3 (Neuasseln), 2 (Eving), 5 (Marten), des Einsatzführungsdienstes, des Löschzuges 26 (Lanstrop) sowie des Rettungsdienstes.

