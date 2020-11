FW-BO: Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer

Feuerwehr Bochum

Um 16:40 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf einen Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen in zwei beteiligten Pkw auf der Hauptstraße in BO-Langendreer. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen in den insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer eines Pkw wurde nach der Untersuchung durch den Notarzt vom Rettungsdienst in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Der Einsatz mit 22 Einsatzkräften von Rettungsdienst und Feuerwehr war um 17:15 Uhr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Feuerwehr Bochum

