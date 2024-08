POL-E: Essen: Dashcam filmt Dieb - Fotofahndung

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Seit Montagabend (5.August) galt ein 42-Jähriger als vermisst, nachdem er gegen 18 Uhr zum Schwimmen in die Ruhr ging. Gestern Nachmittag konnte der 42-Jährige nur noch leblos geborgen werden. Der 42-jährige Essener hielt sich Montagabend mit Freunden am Ufer der Ruhr auf. In der Nähe des Freibads in Steele, beabsichtigte der 42-Jährige in der Ruhr schwimmen zu gehen. Kurze Zeit später ...

