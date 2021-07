Polizei Essen

POL-E: Cold Case "Cindy Koch" - Fall der Essener Kriminalpolizei bei Aktenzeichen XY

Essen (ots)

46119 OB-Sterkrade: Die 20-jährige Cindy Koch wurde am 10. August 1997 erstochen in ihrer Wohnung in Oberhausen-Sterkrade aufgefunden. Sie war Mutter eines 18 Monate alten Jungen und angehende Erzieherin. Nach einer langen Partynacht zusammen mit ihrer Freundin wurde Cindy am nächsten Tag tot in ihrem Bett aufgefunden.

Am Samstagabend des 9. August 1997 machte sich Cindy gegen 22:40 Uhr mit einer Freundin mit dem PKW ihrer Großmutter (schwarzer Renault 5 (R 5), älteres Modell/ OB - EL 832) auf den Weg zum Centro, um feiern zu gehen. Sie besuchten die damaligen Diskotheken "FUN" und "LolliPop". Später machten die beiden Frauen sich noch auf den Weg zur Großraumdiskothek "Turbinenhalle", die sie nach kurzer Zeit wieder verließen und zurück zu den Diskotheken "FUN" und "LolliPop" fuhren. Gegen 4:30 Uhr setzte Cindy erst ihre Freundin zuhause ab und fuhr dann selbst nach Hause. Dort angekommen zog sie sich um und machte sich alleine erneut auf den Weg zur Großraumdiskothek "Turbinenhalle".

Am Sonntagmorgen (10. August 1997) um 7:10 Uhr wurde Cindy Koch zuletzt gesehen. Sie saß auf dem Beifahrersitz ihres PKW. Der Renault 5 wurde von einem unbekannten Mann gefahren und vor ihrem Haus geparkt. Gemeinsam betraten Cindy Koch und der unbekannte Mann das Haus und gingen in die Wohnung der jungen Frau. Was dann geschah, ist bis heute nicht bekannt.

Am nächsten Mittwoch (14. Juli) stellt ein Essener Kriminaloberkommissar den Fall bei Aktenzeichen XY) um 20:15 im ZDF noch einmal genauer vor. Auch nach 23 Jahren wollen die Ermittler den Fall nicht ruhen lassen und erhoffen sich durch die Darstellung in der Fernsehsendung neue Hinweise. /JBu

