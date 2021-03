Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrfach Fahrzeuge in Borbeck Mitte beschädigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck/Mitte: Die Kriminalpolizei ermittelt in mindestens drei Fällen von mehrfacher Sachbeschädigung an Autos und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Zeit vom 26. Februar bis zum 1. März haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage an der Marktstraße (Zufahrt Hülsmannstraße) und ein Fahrzeug an der Straße Oberer Schloßhang beschädigt. Allein in der Tiefgarage wurden an neun Fahrzeugen die Reifen zerstochen sowie einige Windschutzscheiben mit einem Feuerlöscher eingeschlagen.

An der Straße Oberer Schloßhang wurden die Reifen eines betroffenen Fahrzeugs derart beschädigt, dass selbiges lediglich nur auf den Felgen stand.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

