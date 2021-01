Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufgesprühte Hakenkreuze im östlichen Innenstadtbereich führen zu Ermittlungen der Kriminalpolizei- Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden

EssenEssen (ots)

45127 E.- Ostviertel: Mit aufgesprühten Hakenkreuzen und anderen Symbolen und Zeichen beschädigten noch unbekannte Personen am frühen Sonntagmorgen (10. Januar ab etwa 1:30 Uhr) zahlreiche Hausfassaden im Ostviertel.

Der Schwerpunkt der Schmierereien befindet sich in der Söllingstraße, sowie in der Immestraße und der Brüningstraße, welche parallel zur Goldschmidtstraße verläuft.

Mit roter Farbe sprühten die Personen, die möglicherweise um 2:47 Uhr von Zeugen bei ihrer Tat beobachtet wurden.

Neben einem spezialisierten Ermittler der Kriminalpolizei, der in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Sprayer ermittelte und so den Geschädigten die Möglichkeit eines Regressanspruches verschaffte, ermittelt auch der polizeiliche Staatsschutz an der Identifizierung der noch unbekannten Tatverdächtigen. Die Polizei bittet weitere Anwohner oder Passanten um Unterstützung, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben könnten.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 entgegen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell