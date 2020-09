Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht circa 12-jährigen Jungen und Zeugen nach Unfallflucht

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Vergangene Woche Freitag (25. September) kam es gegen 13:20 Uhr an der Gelsenkirchener Straße zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem circa 12 Jahre alten Jungen - nach diesem sucht die Polizei jetzt.

Die 46-jährige Fahrerin eines blauen VW Polos war auf der Gelsenkirchener Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs, als ihr in Höhe des Abzweiges Katernberg ein Junge vor das Auto lief. Er prallte zunächst vor den Kotflügel, anschließend gegen den Außenspiegel und fiel dann zu Boden. Danach soll der Junge wieder aufgestanden und in einen Bus der Linie 170 eingestiegen sein. Ob das Kind verletzt war, konnte die Autofahrerin nicht sagen.

Die 46-Jährige erschien einen Tag später bei der Polizei, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben - und vor allem den Jungen, der sich möglicherweise bei dem Unfall verletzt hat. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 erbeten./SyC

