Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Essen (ots)

45356 E.-Bergeborbeck: Eine Spaziergängerin alarmierte am Mittwoch, 15. April, gegen 9.20 Uhr, die Polizei, weil sie in einem Grüngürtel an der Heegstraße einen Mann gesehen hatte, der nur mit einer Unterhose bekleidet war und einfach nur bewegungslos dastehe. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte der Mann sich mittlerweile angezogen und lief über den dortigen Fußweg. Als die Polizisten den 18-Jährigen nun kontrollieren wollten, kam dieser den Beamten immer näher. Außerdem beleidigte er die Polizisten. Als er mit einem Arm eine Ausholbewegung machte, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Nachdem die Beamten die Identität des 18-Jährigen festgestellt hatten, beruhigte er sich wieder und konnte vor Ort entlassen werden. Warum er nur mit einer Unterhose bekleidet in dem Grüngürtel stand, konnte er den Beamten nicht erklären. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell