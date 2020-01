Polizei Essen

POL-E: Essen: Verdächtiger mit Pistole - Polizei verlagert viele Kräfte nach Heisingen

Essen (ots)

45259 E-Heisingen: Ein Verdächtiger mit Pistole ließ Donnerstagnachmittag (2. Januar) den Atem einiger Menschen in Heisingen stocken. Gegen 17:35 Uhr erreichte die Leitstelle der Notruf, dass ein zirka 20 Jahre alter Mann in der Nähe einer Bank unterwegs sei. Der Unbekannte trug eine Baseball-Kappe und war nach Angaben von wachsamen Zeugen mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Um für jegliche Eventualitäten gewappnet zu sein, verlagerte die Essener Polizei zahlreiche Funkwagen in den betroffenen Stadtteil. Darunter waren neben dem Wachdienst auch Diensthundeführer und die Kräfte einer Hundertschaft, die allesamt zeitnah in der näheren Umgebung eintrafen. Als die männliche Person in einen Linienbus einstieg, nutzten die Polizisten die nächste günstige Gelegenheit und machten den vermeintlichen "Mann" dingfest. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um einen 13-jährigen Jungen handelte, der zuvor mit einer Softair-Pistole in der Öffentlichkeit gefuchtelt hatte. Die Polizei brachte das Kind zu seinen Eltern, stellte die Druckluftwaffe sicher und schrieb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Polizei Essen möchte mit dieser Meldung ausdrücklich appellieren, dass auch für Spielzeug- und Softair-Pistolen keine Räume in der Öffentlichkeit sind. Diese nachgebauten Replikate sehen originalen Schusswaffen täuschend ähnlich. Dieser Umstand führt nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern zur Besorgnis, sondern lässt auch die Polizei zu konsequenten und teils großen Einsätzen anrücken./ MUe.

