Polizei Essen

POL-E: Essen: Alarmanlage verrät Einbrecher - Festnahme nach Fluchtversuch

Essen (ots)

45329 Essen-Karnap: Am frühen Samstagmorgen (15. Juni), gegen 04:16 Uhr wurde die Polizei von einem Anwohner der Straße Spakenbroich in Karnap alarmiert. Der Anwohner (53 J.) hatte seine Gartenlaube, die sich hinter seinem Haus befindet, mit einer Alarmanlage gesichert. Zur Meldezeit sei er durch die Alarmanlage geweckt worden. Als er aus dem Fenster sah, erblickte er einen fremden Mann, der einen Koffer aus der Laube trug. Den Koffer habe der Mann dann abgestellt und sei mit einem Fahrrad geflüchtet. Sofort fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen. Kurze Zeit später konnte ein 45-Jähriger, auf den die Beschreibung passte, angehalten und festgenommen werden. Der Mann gab an, vor der Polizei geflüchtet zu sein, weil er Einbruchwerkzeug mit sich führe. In eine Gartenlaube sei er aber nicht eingebrochen. Nach seiner Vernehmung wurde der Mann in das Polizeigewahrsam ins Polizeipräsidium gebracht. uf.

