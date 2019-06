Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr/Ratingen: Polizei sucht nach vermisster Saarnerin und bittet Bevölkerung um Mithilfe - 1. Folgemeldung - Vermisste tot aufgefunden

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: Die Polizei suchte seit Sonntagmittag (2. Juni) nach der vermissten Mülheimerin Marianna H. Frau H. hatte ihre Wohnanschrift gegen 11:30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und war seitdem nicht mehr wiedergesehen worden. Trotz einer sofort eingeleiteten Suchmaßnahme blieb Frau H. verschwunden. Wir berichteten am Dienstag, 4. Juni. Gestern Abend (13. Juni, 18:50 Uhr) entdeckten Spaziergänger in einem Waldstück nahe der Bundesautobahn 3 in Ratingen eine weibliche Leiche. Es handelt sich hierbei um die Vermisste Saarnerin. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Fahndung wird hiermit zurück genommen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell