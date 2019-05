Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht nach Sexualdelikt an zwei Kindern nach dem unbekannten Täter- Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann der Polizei mit sachdienlichen Hinweisen bei der Klärung helfen?

Essen (ots)

45309 E.- Schonnebeck: Am vergangenen Mittwochnachmittag, dem 22. Mai gegen 18 Uhr, soll es auf dem Spielplatz "Am Ophoff" an der Huestraße zu einem Sexualdelikt an zwei Kindern gekommen sein. Das zuständige Kriminalkommissariat 12 konnte durch eine spezielle Befragung der beiden Kinder am gestrigen Montag (27.5.) wichtige Einzelheiten erfahren, nachdem die Kinder sich ihren Eltern anvertrauten. Danach wurden die Beiden auf dem Spielplatz, der sich im Bereich Huestraße 48/ Wagenfuhr und Portendieckstraße befindet, von einem jungen, mutmaßlich deutschen Mann angesprochen. Zunächst spielte und schaukelte der Mann mit den Grundschulkindern. Im Nahbereich, verdeckt durch Buschwerk, soll es im Anschluss zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Aufgrund der Beobachtungen der Kinder kann ihre Beschreibung des Mannes möglicherweise helfen, seine noch unbekannte Identität zu klären. Der Mann könnte älter als 25 Jahre sein und sprach Deutsch ohne Akzent. In Erinnerung blieben den Kindern sein nervöses Blinzeln mit den Augen und sein auffälliges blaues Sporttrikot mit der Rückennummer "67"!

Vermutlich haben Anwohner, Passanten oder auch Autofahrer Beobachtungen gemacht, die der Polizei bei der Klärung der Tat helfen könnten. Die Hinweise sollten schnellstmöglich der Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201- 8290 mitgeteilt werden./Peke

