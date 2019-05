Polizei Essen

POL-E: Essen: Alarm ausgelöst - Unbekannte flüchten mit Auto - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

E.-Altenessen: Am Mittwoch, 8. Mai gegen 13:40 Uhr, wurde ein Alarm in einem Gebäude an der Altenessener Straße ausgelöst, in dem sich auch eine Bankfiliale befindet.

Zeugen meldeten der Polizei daraufhin, dass drei maskierte Personen aus Richtung des Hinterhofs kommend flüchteten. Sie liefen zunächst zum Palmbuschweg. Dort stiegen sie in einen mutmaßlich silbernen Mercedes und entfernten sich in Richtung Altenessen/ Karnap.

Die Polizei sucht Zeugen, die vor Ort etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Personen und dem Fluchtfahrzeug machen können. Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

