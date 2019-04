Polizei Essen

POL-E: Bochum/Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Essen - 77- jähriger Mann erheblich durch Schusswaffengebrauch verletzt - 1. Folgemeldung - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

44805 BO-Gerthe/45117 E.-Stadtgebiet: Am Donnerstagabend (18. April), gegen 18 Uhr, kam es zu einem Schusswaffengebrauch auf einem Friedhof an der Kirchhapener Straße in Bochum.

- Wir berichteten am 18. April -

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall auf dem Friedhof beobachtet haben oder zusätzliche Hinweise geben können.

Insbesondere die Passaten, die sich gestern gegen 18 Uhr auf dem Friedhof an der Kirchhapener Straße befanden, werden gebeten sich dringend bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell