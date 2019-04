Polizei Essen

POL-E: Bochum/Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Essen - 77- jähriger Mann erheblich durch Schusswaffengebrauch verletzt

Essen (ots)

44805 BO-Gerthe/45117 E.-Stadtgebiet: Am Donnerstagabend (18. April), gegen 18 Uhr, kam es zu einem Schusswaffengebrauch auf einem Friedhof an der Kirchhapener Straße in Bochum. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass er einen Mann mit einer vermutlich durchgeladenen Schusswaffe auf dem Friedhof beobachte. Sofort alarmierte Einsatzkräfte trafen den beschriebenen Waffenträger auf dem Friedhof an. Seitens des Mannes kam es zu einer Bedrohungshandlung gegen die eingesetzten Beamten. Zum eigenen Schutz schossen die Polizisten auf den 77-Jährigen. Der Mann wurde erheblich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Aus Neutralitätsgründen hat eine Mordkommission der Polizei Essen die Ermittlungen übernommen. Der zuständige Oberstaatsanwalt Herr Bachmann von der StA Bochum begleitet verantwortlich die weiteren Maßnahmen. Die Ermittlungen dauern an. /JH

