Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Vom Parkplatz gefahren und Auto übersehen - eine Person schwer verletzt

Essen (ots)

45473 MH.-Altstadt: Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr am Montagmorgen (15. April) von einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes auf die Aktienstraße, übersah ein Auto und prallte mit diesem zusammen. Eine 29-jährige Mülheimerin fuhr auf der rechten Fahrspur der Aktienstraße in Richtung Essen. Auf Höhe der Parkplatzausfahrt bog die Peugeot-Fahrerin rechts, ebenfalls auf die Aktienstraße, ab. Die Fahrzeuge prallten ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls ist der Peugeot zunächst auf den Geh- und Radweg geschleudert worden und landete dann in den Zaun des Lebensmittelgeschäftes. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 40-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. /JH

