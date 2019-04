Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Trickbetrugswelle - Täter drohen mit Haftbefehlen

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet/ 45468 MH.-Stadtgebiet: Seit dem heutigen Morgen, 3. April, versuchen Trickbetrüger Essener und Mülheimer Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Mindestens ein Dutzend Fälle wurden der Polizei gemeldet. Vor allem in Essen riefen sie Bürgerinnen und Bürger an. Am Telefon haben sich die Täter unter anderem als Polizeibeamte ausgegeben. Druckmittel dieser Masche: Angeblich läge ein Haftbefehl vor, den die Bürger nur durch eine Geldüberweisung abwenden könnten. In Mülheim an der Ruhr wiederum stellten sich die Trickbetrüger am Telefon als Mitarbeiter einer Softwarefirma vor und versuchten den Angerufenen zur Eingabe von Befehlen am Computer zu bewegen. Glücklicherweise wurde der Mann misstrauisch. Erneut möchten wir Sie hiermit warnen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und scheuen Sie sich nicht, die 110 zu wählen, um den Betrugsversuch zu melden. Außerdem weisen wir daraufhin: Die Polizei wird NIEMALS am Telefon eine Kontonummer übermitteln und eine Geldsumme einfordern. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell