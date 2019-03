Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahndungserfolg nach versuchtem Raubüberfall mit Schusswaffe - aufmerksame Zeugin trägt zur erfolgreichen Fahndung bei - vier Festnahmen

Essen (ots)

45143 E-Altendorf: Zwei maskierte Männer überfielen am Samstagmittag (16. März) einen Kiosk auf dem Schölerpad, Ecke Styrumer Straße. Sie betraten den Geschäftsraum, feuerten mehrere Schüsse aus einer Waffe ab und näherten sich der Ladentheke. Der Betreiber beobachtete das Vorgehen über eine Sicherheitskamera, ergriff eine leere Bierflasche und bewarf die Täter aus einem angrenzenden, weiter hinten liegenden Raum. Vermutlich rechneten die Täter nicht mit einer Gegenwehr und flohen daraufhin aus dem Verkaufsraum. Zeugen beobachteten die Flucht in Richtung Altendorfer Straße. Eine Zeugin konnte zudem erkennen, wie die Täter in einen weißen Fiat 500 stiegen. Augenscheinlich warteten zwei weitere Männer im Fahrzeug auf die Räuber. Das abgelesene Kennzeichen teilte sie den Beamten mit, die den Vorfall am Kiosk aufnahmen. Mehrere Streifenwagen aus den unterschiedlichsten Polizeiinspektionen fahndeten im Nahbereich nach dem Fahrzeug. Auf der Hüttmannstraße, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, entdeckte ein Streifenwagenteam das Fahrzeug, geparkt auf dem Seitenstreifen. Während die Beamten die Feststellungen der Leitstelle weitergaben und einen Abschlepper anforderten, erschienen plötzlich drei Männer aus einem Haus und begaben sich zum Fahrzeug. Sie wurden durch die Beamten angesprochen und vor Ort festgehalten. Gleichzeitig forderten die Beamten Unterstützungskräfte an. Während die Unterstützungskräfte eintrafen, erschien plötzlich ein weiterer Tatverdächtiger, der sich zu Fuß dem Fahrzeug näherte. Auch er wurde angehalten und kontrolliert. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen entdeckten die Beamten den passenden Fahrzeugschlüssel und Munition. Weitergehende Ermittlungen führten in einer Wohnung zum Auffinden einer Schreckschusswaffe, bei der es sich vermutlich auch um die Tatwaffe handelte. Aufgrund des Tatverdachts wegen schweren Raubüberfalls wurde das Quartett festgenommen und zur Kripo gebracht. Zudem konnte ein fünfter Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Die jungen Männer sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Die Polizei lobt ausdrücklich die schnelle und aufmerksame Reaktion der Zeugen! Dadurch konnte das Fahrzeug gefunden und die Tatverdächtigen schnell ermittelt werden. (ChWi)

