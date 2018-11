POL-E: Essen: Zeuge beobachtet mutmaßliche Kabeldiebe - Festnahmen

Essen (ots) - 45127 E-Innenstadt:

Ein wachsamer Zeuge beobachtete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. November) in der Essener Innenstadt mutmaßliche Kabeldiebe. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 2:45 Uhr stutzte ein Anwohner, als er zwei Männer am Gerlingplatz erwischte, die Kabel in einen Sprinter einluden. Mit dem Material flüchteten die Männer in Richtung Hauptbahnhof. Der 25 Jahre alte Zeuge fackelte nicht lang und informierte die Polizei. Eine Funkstreife machte das Fluchtfahrzeug samt Insassen in der näheren Umgebung dingfest. Im Wagen lagen grob geschätzt 50 Kilo Kabel.

Als möglicher Tatort kommen aufgebrochene Baucontainer auf der Schützenbahn in Frage, die man offensichtlich aufbrach.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 34 Jahren wohnen in Essen. Sie sind auf freiem Fuß. Ein Strafverfahren ist dennoch gegen sie anhängig. / MUe.

